Несколько дней назад француз сделал неоднозначное заявление о своем будущем, которые расценили как желание перемен. Контракт Тео с Миланом действует еще два года, поэтому это лето будет лучшим временем для клуба, чтобы получить наибольшую прибыль с вероятного трансфера.

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"Россонери" не хотели бы терять своего вице-капитана и одну из суперзвезд команды. Впрочем, если Тео действительно хочет уйти, то потенциальному покупателю придется выложить около 100 миллионов евро. Именно в такую сумму Милан оценил француза.

По информации HITC, над приглашением Тео думает Челси. После назначения Энцо Марески лондонцам на флангах обороны нужны более активные фулбеки, чем Чилвел и Кукурелья. Эрнандес стал бы идеальным игроком для нового тренера.

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