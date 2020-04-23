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Челси заинтересовался форвардом сборной Германии – тот крутит носом

00:47 23 Читати українською
Челси заинтересовался форвардом сборной Германии – тот крутит носом
Лука Вальдшмидт / Getty Images

Лондонский клуб продолжает поиски усиления в Бундеслиге, но пока безуспешно.

Челси проявляет интерес к Луке Вальдшмидту, сообщает в свежем номере Kicker. 23-летний форвард Фрайбурга и сборной Германии является одним из запасных вариантов "синих" для усиления атаки.

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Правда, сам Вальдшмидт без энтузиазма смотрит в сторону Челси. Лука хочет продолжить карьеру в испанском чемпионате, а не в АПЛ. Потенциальный трансфер немца оценивается в 15 миллионов евро.

Вальдшмидт уже второй сезон проводит на высоком уровне за Фрайбург. Он пропустил некоторое время из-за травмы, но в целом выглядел одним из лидеров атаки Кристиана Штрайха. Осенью прошлого года Лука получил вызов в сборную Германии и успел дебютировать за Бундестим.

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