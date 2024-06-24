Барселона не смогла удержать одного из своих главных талантов.

Нападающий Марк Гиу близок к переходу в Челси, сообщает Marca. Лондонцы уже имеют устную договоренность с игроком и активируют "детскую" клаусулу на 6 млн евро, не вступая в переговоры с Барселоной.

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Каталонцы хотели подписать новый контракт с Гиу, но даже близко не могли предложить зарплату на уровне Челси. Спортивная составляющая также сыграла свою роль. 18-летний нападающий видит больше шансов в молодой команде "синих", чем в родном клубе за спинами Левандовски и Роке.

В нынешнем сезоне Гиу успел провести за первую команду Барсы около 190 минут и оформить два гола (Атлетику в лиге, Антверпену в ЛЧ). Нападающий стал самым молодым игроком каталонцев, который забил в дебютном матче Ла Лиги в 21 веке.

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