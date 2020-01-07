Челси за 15 лет выплатил уволенным тренерам безумную сумму – больше всех получил Конте

Освобождение тренеров обходится владельцу Челси Роману Абрамовичу довольно дорого.

Лондонский Челси в целом потратил на компенсации уволенным тренерам более 90 миллионов фунтов с 2004 года, когда клуб приобрел Роман Абрамович, сообщает Sky Sports.

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Львиную долю составляют расходы за увольнение Антонио Конте, которое обошлось Челси в 26,6 млн фунтов. Эта сумма включает в себя выплаты самому итальянцу, членам его тренерского штаба, а также судебные расходы, говорится в финансовом отчете лондонцев.

Итальянский специалист даже в течение года после увольнения не принимал никаких предложений от других клубов, чтобы получить от Челси все надлежащие средства.

Отметим, что в эпоху Абрамовича в Челси сменилось 13 тренеров, и только Жозе Моуринью и Гус Хиддинк позже возвращались к работе в лондонском клубе.

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