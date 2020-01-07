toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Челси за 15 лет выплатил уволенным тренерам безумную сумму – больше всех получил Конте

7 января 14:40 461 Читати українською
Челси за 15 лет выплатил уволенным тренерам безумную сумму – больше всех получил Конте
Антонио Конте / фото из соцсетей

Освобождение тренеров обходится владельцу Челси Роману Абрамовичу довольно дорого.

Лондонский Челси в целом потратил на компенсации уволенным тренерам более 90 миллионов фунтов с 2004 года, когда клуб приобрел Роман Абрамович, сообщает Sky Sports.

Президент Челси рассказал о продаже клуба

Львиную долю составляют расходы за увольнение Антонио Конте, которое обошлось Челси в 26,6 млн фунтов. Эта сумма включает в себя выплаты самому итальянцу, членам его тренерского штаба, а также судебные расходы, говорится в финансовом отчете лондонцев.

Итальянский специалист даже в течение года после увольнения не принимал никаких предложений от других клубов, чтобы получить от Челси все надлежащие средства.

Отметим, что в эпоху Абрамовича в Челси сменилось 13 тренеров, и только Жозе Моуринью и Гус Хиддинк позже возвращались к работе в лондонском клубе.

Майбутнє наяву: безликі клуби, високі ціни, транснаціональні ліги та переїзд в Азію – з чим футбол входить у 2020 рік?

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1533
Теги
Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Челси Челси Антонио Конте Антонио Конте Роман Абрамович
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
12
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук