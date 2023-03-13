Во время летнего трансферного окна "синие" выставят на продажу сразу 11 футболистов, сообщает AS со ссылкой на The Athletic. На нескольких уже есть потенциальные покупатели.

Челси перехватил вундеркинда из-под носа Ньюкасла.

В услугах Бена Чилвелла лично заинтересован Хосеп Гвардиола, стремящийся видеть футболиста в Манчестер Сити. На Мейсона Маунта нацеленные Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

Под "сокращение" попадут также Матео Ковачич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик. Позиции всех пошатнулись в этом сезоне. В список включат еще Сесара Аспиликута, который летом был близок к переезду в Барселону, Конора Галлахера и Хакима Зиеша (оба могли уйти зимой).

Кай Хаверц и Рахим Стерлинг приехали в Лондон в статусе звезд, но пока не сияют. У немца всего 8 голов в сезоне, у англичанина 7, да еще и туманные перспективы. Хотя агент экс-игрока Сити уверяет, что тот хочет продолжать играть в Челси, клуб планирует выставить на продажу и его, и Хаверца.

Спокойными могут быть зимние новички, на которых потратили 366 миллионов евро. В частности, нашего Михаила Мудрика, наконец-то отличившегося ассистом, продавать пока не собираются.

Напомним, "синие" идут десятыми в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 7 пунктов. Куда лучшие результаты в Лиге чемпионов – коллектив Грэма Поттера выбил Боруссию Дортмунд и ждет соперника в четвертьфинале.

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