Милан активно ищет усиление в атаке перед стартом нового сезона, и одним из главных кандидатов является нападающий Челси Николя Джексон.

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Как сообщает Daily Mail, лондонцы не собираются расставаться с 24-летним сенегальцем без гигантской компенсации – Челси установил ценник на уровне 100 миллионов евро. Эта сумма, вероятнее всего, является лишь средством отпугнуть конкурентов – "синие" не имеют насущной необходимости продавать игрока.

Впрочем, Милан считает трансфер реалистичным. С начала года Джексон забил лишь 4 мяча, а новички Педро и Дилеп уже завоевали доверие Марески, вытеснив его из основы. Сам футболист, по данным источника, не исключает переезда в Серию А, если будут созданы надлежащие условия.

"Россонери" уже имеют опыт сделок с Челси – ранее в клуб присоединялись Томори, Лофтус-Чик и Пулишич. Этот бэкграунд может поспособствовать новым переговорам, если англичане все же рассмотрят официальное предложение.

Напомним, Милан покинули сразу два центрфорварда – Абрахам после завершения аренды вернулся в Рому и перешел в Бешикташ, а Йович стал свободным агентом.

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