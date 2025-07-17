Челси находится в поисках нового титульного спонсора. В клубе рассчитывают, что победа в Клубном чемпионате мира поможет увеличить доходы от спонсорских выплат. Как информирует The Telegraph, в прошлом году лондонский клуб вел переговоры с двумя компаниями. Речь шла о сумме в 40 миллионов евро фунтов в год. Но в Челси решили подождать, и сейчас эта цифра возросла до 60 миллионов.

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Источник в клубе утверждает, что "синие" потеряли бы 100 миллионов фунтов, если бы подписали соглашение до победы на Клубном ЧМ.

Пока неизвестно, успеет ли лондонский клуб до старта сезона в АПЛ, но в клубе уверены, что договоренность со спонсором, чей логотип будет размещен на передней части футболки, будет достигнута до начала чемпионата.

Напомним, что в финале Клубного ЧМ Челси разбил ПСЖ (3:0).

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