В четверг, 8 мая, состоялся ответный полуфинал Лиги конференций между Челси и Юргорденом (1:0). Читайте подробности на "Футбол 24".

Лига конференций, 1/2 финала (ответный матч)

Челси – Юргорден – 1:0 (первый матч – 4:1)

Гол: Дьюсбери-Холл, 38

В ответном матче между Челси и Юргорденом интриги не случилось. Лондонцы практически вторым составом повторно обыграли шведов – единственный мяч на 38-й минуте забил Кирнан Дьюсбери-Холл. Он совершил рывок, получил своевременный обостряющий пас от Джорджа на ход, и пробил точно в угол.

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Финал Лиги конференций будет сыгран 28 мая. Челси узнает своего соперника через час, поскольку в матче Фиорентина – Бетис идет дополнительное время.