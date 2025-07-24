Челси вплотную приблизился к трансферу Йоррела Хато – 19-летнего защитника Аякса и одного из самых перспективных игроков Нидерландов. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонцы уже достигли договоренности с футболистом по личному контракту, а сам Хато официально известил Аякс о желании сменить клуб этим летом.

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Сейчас продолжаются переговоры между Челси и амстердамцами. Обсуждаемая сумма трансфера составляет около 40 миллионов евро.

Еще в декабре лондонский клуб рассматривал возможность подписания Хато, однако тогда помешали ограничения финансового фэйр-плей. После зимней разгрузки состава и бюджета Челси вернулся к идее трансфера и сейчас действует решительно, чтобы опередить конкурентов.

Несмотря на юный возраст, Хато уже провел 111 матчей за Аякс і 6 матчей за сборную Нидерландов. Он является универсалом, способным сыграть как в центре защиты, так и на левом фланге. Контракт игрока с Аяксом действует до 2028 года, но Челси рассматривает его как одного из фундаментальных исполнителей обороны на будущее.

Интерес к Хато также проявляли Арсенал и Реал, однако именно Челси вышел в лидеры гонки благодаря активной позиции. В клубе рассчитывают оформить трансфер как можно быстрее. Transfermarkt оценивает Хато в 35 миллионов евро.

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