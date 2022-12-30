Аргентинец после успешного Мудниаля в Катаре спровоцировал серьезную борьбу на трансферном рынке. Подписать Фернандеса хотели Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, но Челси их опередил.

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По информации Фабрицио Романо, лондонцы уже обсуждают с Бенфикой условия трансфера Энцо. Челси готов заплатить огромную сумму, но Бенфика продолжает настаивать на активации клаусулы, которая составляет 120 миллионов евро. В то же время, футболист уже дал согласие на переход.

К слову, Энцо Фернандес проводит свой первый сезон в Европе. 21-летний аргентинец только прошлым летом перебрался в Бенфику, за которую успел сыграть 24 матча во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 5 ассистов. На ЧМ-2022 в его активе 1+1 за 5 матчей.

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