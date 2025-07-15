Челси одержал убедительную победу в финале КЧМ над ПСЖ, однако до сих пор не квалифицировался на следующий розыгрыш.

Челси завоевал КЧМ, обыграв ПСЖ со счетом 3:0, однако это не гарантирует ему участия в следующем розыгрыше турнира в 2029 году, сообщает Givemesport.

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Победа в КЧМ принесла Челси 145 миллионов евро призовых, однако не повлияла на его шансы попасть на турнир 2029 года.

На следующем КЧМ будет 32 места, которые распределяются между континентами в соответствии с коэффициентами, определяющими количество слотов для каждой конфедерации. Согласно рейтингам ФИФА, УЕФА получает 12 мест, КОНМЕБОЛ – 6, АФК – 4, КАФ – 4, КОНКАКАФ – 4, а ОФК – 1. Еще одно место выделено стране-хозяйке турнира, что объясняет участие Интер Майами Лионеля Месси в нынешнем розыгрыше.

Впрочем, победитель КЧМ не получает автоматической квалификации на следующий турнир, поэтому Челси все еще должен попасть в число 12 лучших представителей УЕФА. Из этих 12 мест четыре зарезервированы для победителей Лиги чемпионов в годы, предшествующих турниру, именно поэтому финалист ПСЖ уже подтвержден как участник КЧМ-2029, несмотря на поражение от Челси. Также уже квалифицировались Крус Асуль, Пирамидс и Аль-Ахли как соответствующие победители турниров в своих конфедерациях.

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