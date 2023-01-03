Полузащитник Бенфики Энцо Фернандес, вероятнее всего, перейдет в Челси, проведя в Португалии всего полгода.

Аргентинец очень близок к переходу в Челси, который выиграл борьбу у других клубов. Лондонцы заплатят Бенфике 127 миллионов евро тремя одинаковыми траншами, а Энцо Фернандес в ближайшие дни переедет на Стемфорд Бридж, сообщает Gianluca Di Marzio.

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Соответственно, 21-летний аргентинец станет самым дорогим новичком в истории Челси, отобрав это звание у Ромелу Лукаку, за которого летом 2021-го заплатили 113 миллионов евро. Более того, Энцо отберет у Грилиша статус самого дорогого перехода АПЛ.

Инсайдер Фабрицио Романо тоже утверждает, что соглашение находится на завершающей стадии, но трансфер Фернандеса еще должен одобрить президент Бенфики Руй Кошта. Сам игрок уже согласовал личный контракт с Челси и ждет договоренности между клубами.

Энцо Фернандес в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира-2022 и был признан лучшим игроком Мундиаля в Катаре. Хавбек сыграл все 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. За Бенфику в сезоне 2022/23 аргентинец сыграл 25 поединков (3 гола, 5 ассистов).

Интересно, что только летом 2022 года за него выложили 14 миллионов евро, а контракт рассчитан до 30 июня 2027-го. Бенфика уже и подыскала замену Фернандесу – в случае трансфера Энцо "орлы" подпишут 20-летнего аргентинца Карлоса Алькараса из Расинга за 16-17 миллионов евро.

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