Челси активно готовится к летнему трансферному окну. Клуб уже следит за перспективным форвардом.

Нападающий Брайтона Жоржиньо Рюттер находится в лазарете из-за травмы стопы, которую получил в матче против Манчестер Сити (2:2).

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Как сообщает Флориан Плеттенберг, несмотря на повреждение, француз вошел в шорт-лист Челси, который внимательно следит за его прогрессом. В ближайшее время лондонцы могут попытаться приобрести универсального нападающего.

Рюттер провел довольно удачный сезон в Брайтоне, забив восемь голов и сделав четыре голевые передачи. Жоржинью в первом круге забивал в ворота Челси, хотя в том матче "чайки" уступили со счетом 2:4.

К слову, контракт француза с Брайтоном действует до 2028 года.

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