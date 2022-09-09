Челси выкупил Грэма Поттера из Брайтона и выписал ему грандиозный контракт на 60 миллионов фунтов, сообщает The Telegraph. Тренер подписал соглашение на 5 лет с годовой зарплатой в размере 12 млн.

Челси официально назначил нового главного тренера, заплатив огромные отступные

Кроме того, руководство готово предоставить Поттеру широкие полномочия в лондонском клубе. Новый наставник будет помогать Челси найти спортивного директора, а также будет работать со своим скаутом.

Грэм Поттер покинул Брайтон и стал главным тренером Челси, который уволил Томаса Тухеля после поражения от Динамо Загреб в Лиге чемпионов. "Синие" летом закупили футболистов на 250 млн фунтов.