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Челси возобновил интерес к Райсу – звездный бомбардир станет козырем в переговорах

16:10 45 Читати українською
Челси возобновил интерес к Райсу – звездный бомбардир станет козырем в переговорах
Деклан Райс / The Times

Полузащитник Вест Хэма Деклан Райс может сменить клубную прописку в пределах Лондона. Хавбек сборной Англии снова на радаре Челси.

"Синие" снова изучают целесообразность подписания звезды команды Дэвида Мойеса, сообщает The Athletic.

Челси не может завершить трансфер Вернера – известна причина

Челси может сделать своего форварда Миши Батшуаи частью сделки по покупке Райса. Бельгийский нападающий давно находится в сфере интересов Вест Хэма. Также на фоне близкого трансфера на Стэмфорд Бридж Тимо Вернера и продления контракта с Оливье Жиру будущего в команде Лэмпарда Батшуаи, похоже, нет. Позиция "молотов" относительно возможного обмена с доплатой пока неизвестна.

В нынешнем сезоне Деклан Райс провел 30 матчей во всех турнирах, в которых оформил 2 ассиста. В свою очередь в активе форварда Челси 25 поединков, в которых он забил 8 голов.

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