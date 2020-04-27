Челси вместо Коутинью хочет подписать цель Баварии – сумасшедший трансфер на 100 миллионов

Полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц получил еще один вариант продолжения карьеры.

Челси, который интересуется хавбеком Барселоны Филиппе Коутиньо, нашел альтернативный вариант для усиления своего состава, сообщает The Athletic.

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По информации издания, "синие" давно следят за Хаверцом, который считается одним из самых перспективных футболистов Европы. Однако в борьбе за 20-летнего хавбека придется опередить Баварию и Манчестер Юнайтед.

К слову, Байер требует за своего таланта немалую компенсацию. Ранее сообщалось, что переход игрока и личный 5-летний контракт обойдется потенциальному покупателю в более 100 млн евро.

Действующий контракт Хаверца с Байером рассчитан до лета 2022 года, но недавно главный тренер "фармацевтов" Петер Босс заявил, что летом 20-летний футболист покинет клуб. В текущем сезоне Хаверц сыграл за Байер 30 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.ознайомитися здесь.

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