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Челси вместо Коутинью хочет подписать цель Баварии – сумасшедший трансфер на 100 миллионов

22:39 38 Читати українською
Челси вместо Коутинью хочет подписать цель Баварии – сумасшедший трансфер на 100 миллионов
Кай Хаверц / Getty images

Полузащитник леверкузенского Байера Кай Хаверц получил еще один вариант продолжения карьеры.

Челси, который интересуется хавбеком Барселоны Филиппе Коутиньо, нашел альтернативный вариант для усиления своего состава, сообщает The Athletic.

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По информации издания, "синие" давно следят за Хаверцом, который считается одним из самых перспективных футболистов Европы. Однако в борьбе за 20-летнего хавбека придется опередить Баварию и Манчестер Юнайтед.

К слову, Байер требует за своего таланта немалую компенсацию. Ранее сообщалось, что переход игрока и личный 5-летний контракт обойдется потенциальному покупателю в более 100 млн евро.

Действующий контракт Хаверца с Байером рассчитан до лета 2022 года, но недавно главный тренер "фармацевтов" Петер Босс заявил, что летом 20-летний футболист покинет клуб. В текущем сезоне Хаверц сыграл за Байер 30 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.ознайомитися здесь.

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Теги
Филиппе Коутиньо Филиппе Коутиньо Бавария Бавария Челси Челси Германия Кай Хаверц Кай Хаверц
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