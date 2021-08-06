Челси не смог пройти мимо ажиотажа вокруг прощания Лионеля Месси с Барсой и также заинтересовался возможностью подписать свободного агента, сообщает Marca.

Владелец ПСЖ дал "зеленый свет" на подписание Месси – главная бомба лета приближается

Президент лондонского клуба Роман Абрамович ищет контакты представителей 34-летнего аргентинца, чтобы узнать требования форварда.

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"Синие" недавно инициировали диалог с Интером по трансферу Лукаку, который остается их приоритетом, но возможность пригласить Месси также соблазняет лондонцев. Напомним, ранее среди претендентов на экс-звезду Барселоны СМИ называли ПСЖ, Интер Майами и Манчестер Сити.

Мессі і Барселона розлучилися у катастрофічному стилі – чому вибухнула світова бомба та чим це загрожує