Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн получил еще один вариант продолжения карьеры.

Челси готов включить Тамми Абрахама и Кепу Аррисабалагу в предложение по Кейну, сообщает ESPN.

"Я никогда не обещал провести всю карьеру в Тоттенхэме", – Кейн впервые заговорил о своем трансфере

Впрочем, "синие" опасаются, что президент Тоттенхэма Дэниэл Леви не отпустит игрока, поскольку не желает усиливать конкурентов. Еще одной проблемой является стоимость нападающего – Тоттенхэм планирует выручить за игрока около 150 млн фунтов стерлингов.

Напомним, 27-летний Кейн является воспитанником Тоттенхэма, а также основным форвардом сборной Англии. В нынешнем сезоне АПЛ Харри провел 34 матча, в которых отметился 22-ю голами и 13-ю ассистами.

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