Вест Хэм – Челси: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ

В рамках 32-го тура чемпионата Англии Вест Хэм принимает Челси. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 32-го тура АПЛ Вест Хэм – Челси начался в 22:15 по киевскому времени. Андрей Ярмоленко начнёт матч на лавочке для запасных.

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Видеотрансляция доступна на канале "Setanta Sports" и в этой новости. "Футбол 24" также проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы

Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Кресуелл – Райс, Соучек – Бовен, Лансини, Форналс – Антонио

Запасные: Рендолф, Джонсон, Бальбуена, Уилшер, Льюис, Ярмоленко, Андерсон, Силва, Айети

Челси: Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо – Канте, Ковачич, Баркли – Виллиан, Абрахам, Пулишич

Запасные: Кабальеро, Зума, Джеймс, Жоржинью, Гилмор, Маунт, Лофтус-Чик, Хадсон-Одой, Жиру

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