Челси в сверхрезультативном матче победил Арсенал

Испанские легионеры принесли победу Челси над Арсеналом в матче 2-го тура чемпионата Англии.

Челси дома обыграл Арсенал. Хозяева открыли счет уже на 9-й минуте, отличился Педро. Через одиннадцать оборотов часовой стрелки Мората удвоил преимущество "аристократов".

"Канониры" сумели отыграться еще в первом тайме. Голы на свой счет записали Генрих Мхитарян и Алекс Ивоби.

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Вторая половина встречи прошла при тотальном преимуществе Челси. Победу "синим" принес точный удар испанского защитника команды Маркоса Алонсо.

После этого матча "аристократы" расположились на первой строчке турнирной таблицы АПЛ. Арсенал опустился на 17 место.

Чемпионат Англии, 2 тур

Челси – Арсенал – 2:3

Голы: Педро, 9, Мората, 20, Алонсо, 81 – Мхитарян, 37, Ивоби, 41