Тренерский штаб "синих" во главе с Томасом Тухелем не в полном боевом составе отправится в Мадрид на четвертьфинальный ответный матч Лиги чемпионов.

В столицу Испании Челси поедет без Ромелу Лукаку, который перед выходными получил повреждение и пропускал поединок с Саутгемптоном (6:0).

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Также ответный матч пропустят Бен Чилвелл и Каллум Хадсон-Одой, которые уже длительное время в лазарете. В последний момент в лагерь команды вернулся капитан Сесар Аспиликуэта, сдавший негативный тест на ковид, сообщает Mundo Deportivo .

Напомним, первый поединок между Реалом и Челси в Лондоне завершился уверенной победой мадридцев со счетом 3:1. Вторая четвертьфинальная встреча состоится уже завтра, 12 апреля, в 22:00.