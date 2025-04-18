В четверг, 17 апреля, в четвертьфинале Лиги конференций состоялись ответные матчи. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, 1/4 финала, ответные матчи

Челси – Легия – 1:2 (первый матч – 3:0)

Голы: Кукурелья, 33 – Пекгарт, 10 (п.), Капюади, 53

Рапид – Юргорден – 1:4 (первый матч – 1:0)

Голы: Уне-Ларссон, 45+1 – Даниэльсон, 42 (п.), Косуги, 77, Гулликсен, 90+3, 105

Удаления: Сангаре, 7 (Рапид, красная карточка), Ро Яо, 110 (Рапид, красная карточка)

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Челси после выездной разгромной победы в первом матче неожиданно проиграл Легии. Поляки вышли вперед уже на старте встречи благодаря пенальти, однако Кукурелья в середине тайма восстановил статус-кво. За немного испанский защитник оформил дубль, но гол отменили из-за офсайда.

Зато сразу после перерыва забили варшавцы, вырвавшись вперед. На большее их, к сожалению, не хватило – лондонцам вполне хватило гандикапа в три гола. 4:2 – дальше идет Челси.

Куда большая интрига была в параллельной встрече, где венский Рапид принимал Юргорден. Австрийцы, получившие в первой встрече минимальное преимущество, уже на 7-й минуте остались в меньшинстве – Сангаре за подножку увидел перед собой красный свет. В конце тайма шведы заработали право на пенальти и вышли вперед, однако пропустили в раздевалку.

В середине второго тайма стокгольмцам удалось снова выйти вперед, сделав общий счет двух матчей ничейным. Как следствие, все решалось в экстра-таймах, где больше повезло гостям: Гулликсену удалось оформить дубль, а Рапид вообще доигрывал матч в девятером – на 110-й минуте удалили французского защитника Ро Яо.

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