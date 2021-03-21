Лондонский Челси на классе обыграл Шеффилд Юнайтед и стал еще одним участником полуфинала Кубка Англии. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Кубок Англии 2020/21, 1/4 финала

Челси – Шеффилд Юнайтед – 2:0

Голы: Норвуд, 24, (аг.), Зієш, 90+2

Подопечные Тухеля вышли вперед во встрече с аутсайдером АПЛ в середине первого тайма, когда после мощной передачи Чилвелла Норвуд пытался перехватить, но срезал мяч в собственные ворота. После перерыва Челси освежил состав и в конце игры добил соперника: точный пас Чилвелла на Зиеша на линию штрафной позволил марокканцу пробить Ремсдейла и поставить точку во встрече.

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Эта победа позволила Челси присоединиться к Саутгемптону и Манчестер Сити в полуфинале Кубка Англии. Последний участник определится сегодня – за путевку будут соревноваться Лестер и Манчестер Юнайтед.

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