Ключевой фулбек Челси получил повреждение сразу после возвращения из лазарета, однако это не помешало команде Грэма Поттера переиграть Борнмут (2:0). Отчет читайте на "Футбол 24".

Челси под руководством Грэма Поттера взял крутой старт в АПЛ, выиграв три матча подряд, однако затем результаты резко пошли вниз. Две ничьи и три подряд поражения опустили лондонцев аж на девятую строчку в таблице, поэтому в домашнем поединке с Борнмутом команде была нужна только победа. Благо, "вишенки" шли всего в трех очках от зоны вылета.

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В первом тайме хозяева доминировали, позволив провести по собственным воротам всего один неострый удар. При этом "пенсионеры" провели аж три гола. Счет на 16-й минуте открыл Хаверц, который замкнул прострел Стерлинга на дальнюю штангу, а на 24-й Кай еще и ассистировал Маунту – Мейсон нанес удар из-за пределов штрафной точно под правую стойку. 2:0.

Перед свистком Пулишич расстрелял ворота после врывания Хаверца и его падения в штрафной площадке, но гол не засчитали из-за фола немца в атаке. Кроме этого, подопечные Грэма Поттера могли в результатевыстрела Джеймса с острого угла и лонгшота Стерлинга в дальнюю девятку – впрочем, Траверс выручил Борнмут.

Отдыхать команды отправились при комфортном преимуществе лондонцев. В начале же второго их постигла неприятность – у них снова сломался Джеймс. Рис проводил первый матч после травмы колена. Пропустив два месяца, он снова рискует оказаться за бортом. Фулбек покидал поле, едва сдерживая слезы.

По игре же второй тайм особо не отличался от первого. Борнмут перешел на схему 4-4-2 и прогнозируемо прибавил в активности, однако доминировали все равно "пенсионеры". Острых моментов у гостей практически не возникало, а вот Челси имел несколько классных возможностей, чтобы оформить разгром.

В частности, с линии штрафной в ближний угол опасно пробивали Хаверц (рядом со стойкой) и Маунт (Траверс парировал), а Кулибали после навеса свежего Аспиликуэты направил мяч над дальней девяткой. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу подопечных Грэма Поттера со счетом 2:0.

Челси набрал 24 очка, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию и набрав 24 очка. "Пенсионеры" поднялись на восьмую позицию в турнирной таблице АПЛ, Борнмут с 16 зачетными баллами в активе остается на четырнадцатой строчке.

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