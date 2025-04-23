Челси определил список игроков, среди которых выберет себе вингера и центрального нападающего. Как информирует Sky Sports, среди потенциальных центрфорвардов значатся пять имен: Лиам Дилеп, Уго Экитике, Бенджамин Шешко, Джонатан Дэвид и Виктор Осимхен.

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Список потенциальных вингеров короче и включает в себя лишь три имени: Алехандро Гарначо, Джейми Гиттенс и Нико Уильямс. На ком бы руководство "синих" не остановилось, украинский вингер Михаил Мудрик получит серьезного конкурента.

Напомним, что сейчас Мудрик отстранен Челси из-за положительной допинг-пробы.