Страсбур начал активное сотрудничество с Челси после того, как руководство "синих" прибрело акции французского клуба. Первой ласточкой стала аренда новичка лондонцев Анджело Габриэля, который выступает на позиции вингера. Как информирует официальный сайт Челси, 18-летний бразилец будет выступать в составе эльзасской команды в течение всего сезона 2023/24.

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Летом Челси приобрёл Анджело за 15 млн евро. Бразилец провёл за "синих" несколько предсезонных матчей – с Рексемом, Брайтоном и Фулхэмом. Чтобы как можно скорее игрок адаптировался к европейскому футболу английский клуб решил отправить его во французскую Лигу 1.

Напомним, что цвета Страсбура защищает левый защитник сборной Украины Эдуард Соболь.

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