Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о битве с Тоттенхэмом на Стэмфорд Бридж, в которой Челси вернул место в английской зоне Лиги чемпионов

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Возвращение лидеров

Коул Палмер пропускал последний матч из-за болезни, а Николас Джексон находился в лазарете в течение месяца – за это время сенегалец успел пропустить аж восемь матчей. Отсутствие обеих суперзвезд стала одной из причин поражения от Арсенала, в результате которой "синие" откатились за пределы зоны ЛЧ – впрочем, победа над другим представителем Северного Лондона исправила бы положение.

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У Тоттенхэма новых проблем с составом не было. Ришарлисон и Кулусевски находятся на больничном не первую неделю, а все остальные лидеры были доступны. Не все из них вернулись в старт – Порро оставили в запасе, а Сарр и Джонсон появились после перерыва. Зато в основе снова вышел центрбек Ван Де Вен, которого в предыдущем туре придержали на банке.

Провальный час Тоттенхэма

Подопечные Энджа Постекоглу вполне оправдали свою 14-ю позицию в турнирной таблице АПЛ. До 70-й минуты "шпоры" провели всего три удара по воротам, причем два из них заблокировали. Ни одного опасного момента они так и не создали.

Исключением стал гол Сарра, которого выпустили на замену – тот накрыл Кайседо в центре и зарядил метров с 25-ти в левый нижний. Мяч от руки голкипера срикошетил в перекладину и залетел в сетку, однако взятие ворот не засчитали из-за грубого фола сенегальца. Тот при отбивании мяча ударил соперника в колено.

В принципе, это был случайный эпизод, но совсем бессистемным его не назвать. Если Тоттенхэму что-то и давалось на Стэмфорд Бридж, так это единоборства. Северные лондонцы выиграли 26 из 44 дуэлей в первом тайме, хотя во втором немного уступали (15:16) – зато выиграли все верховые схватки. Тем более удивительно, как гости позволили себя так увозить.

Челси создавал топовые моменты и заслужил победу

Команда Энцо Марески могла открывать счет уже на 50-й секунде встречи в результате заброса на ход Джексону. Нападающий выиграл борьбу у Ван Де Вена и пробил в голкипера – Викарио парировал! Ван Де Вен же подхватил отскок и попытался выбить мяч, однако попал в ногу Джексону. От нее сфера отскочила в стойку!

Еще одно неудачное действие Ван Де Вена произошло на 7-й минуте, когда тот выбил подачу Кукурельи на край штрафной. Гюсто оказался на подборе и изо всех сил вколотил в ближний угол, но попал во внешнюю сторону сетки. На 19-й же Палмер простреливал вдоль ворот под замыкание Энцо – "шпор" спас блок от Удоджи.

Еще один супермомент Челси провел перед перерывом. Отличиться мог Санчо, который открылся под проникающий пас на левом краю штрафной площадки. Хитнув защитника, Джейдон закрутил в дальнюю девятку. Быть бы голу, если бы Викарио не выполнил фантастический сейв!

В итоге, команды отправились отдыхать при нулях на табло. Челси создал не очень много, но минимум два момента были убийственными. К тому же, хозяева доминировали в продвижении мяча – при 55% владения они провели 23 касания в штрафной (против 7 у Тоттенхэма). Северные лондонцы выводов из этого тайма не сделали.

Наказание прилетело уже через четыре минуты после перерыва. Сначала забивать должен был Палмер, который имел ноль результативных действий за два месяца (хотя общая статистика вообще не изменилась). Коул получил пас от Санчо и с левого края штрафной бахнул под ближнюю – Викарио спас Тоттенхэм.

Еще через несколько секунд Челси и Палмера таки прорвало. Коул выполнил подачу с левого фланга, а Энцо Фернандес замкнул точным ударом головой. 1:0! Палмер выполнил первое с 14 января результативное действие.

На 56-й минуте подопечные Энцо Марески вообще должны были закрывать игру. Энцо подал со стандарта, а мяч от Бергвалля срикошетил на Кайседо. Эквадорец метров с 12-ти вколотил сферу в сетку – впрочем, взятие ворот не засчитали. Колвилл в этом эпизоде залез в офсайд.

Тоттенхэм пытался отыграться. На поле появился Джонсон, а под конец основного времени игру освежили Тель и Порро. Это не помогало – Челси рвал гостей на контратаках. Некоторое время обходилось без реальных моментов, ведь "синих" ловили в офсайды, однако на 84-й минуте Палмер мог прервать голевую засуху – Коул выполнял навес, а мяч срезался с ноги и полетел в ворота. Викарио спас "шпор".

Тоттенхэм имел возможность отыграться, но остался недалеко от зоны вылета

Активность подопечных Энджа Постекоглу и его замены все же могли спасти гостей. На 90-й минуте свежий Джонсон убежал от Кукурелье и выполнил прострел на дальнюю штангу – перехватить его не смогли, поэтому Сон замкнул с минимального расстояния. Джексон, который большую часть времени скучал, успел сложиться и парировать!

Арбитр компенсировал аж 12 минуте, однако момент Сона оказался последним во встрече. Тоттенхэм удержал победу и вернулся в зону ЛЧ, опережая Манчестер Сити на одно очко, а Ньюкасл – на два. "Шпоры" же остались с 34 очками. Столько же имеют Эвертон и Вест Хэм, которые плетутся на 15-й и 16-й позициях.

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