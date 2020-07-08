Лестер вырвал ничью у Арсенала, Челси удержал победу над Кристал Пэлас, Уотфорд переиграл Норвич

В рамках программы дня в 34-м туре АПЛ провели три матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 34-й тур

Уотфорд – Норвич – 2:1

Голы: Доусон, 10 Уэлбек, 55 – Буэндиа, 4

Кристал Пэлас – Челси – 2:3

Голы: Заха, 34, Бентеке, 72 – Жиру, 6, Пулишич, 27 Абрахам, 71

Арсенал – Лестер – 1:1

Голы: Обамеянг, 21 – Варди, 84

Удаление: Нкетия, 75

Норвич в случае выездной победы над Уотфордом приблизился бы к выходу из зоны вылета на четыре очка, а Уотфорд, в свою очередь, мог настолько же оторваться от тройки аутсайдеров. Бороться было за что, и уже на 4-й минуте "канарейки" вырвались вперёд – это Буэндиа качнул защитника на правом краю штрафной и пробил под дальнюю штангу. Впрочем, уже через шесть минут хозяева поля сравняли усилиями Доусона, которому удалось замкнуть подачу Капу.

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На перерыв команды ушли при ничейном счёте, а через десять минут после возобновления игры "олени" эффектно вышел вперёд – это Уэлбек ударом в падении через себя попал в левую девятку. Норвич пытался отыграться, но в атаке у гостей практически ничего не получилось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу Уотфорда.

Челси приехал в гости к Кристал Пэлас, также начав с быстрого гола – Виллиан на 6-й минуте ворвался на правый край штрафной и отдал пас на линию вратарской, откуда точно выстрелил Жиру. На 27-й Виллиан сделал второй ассист, выкатив передачу на левую часть штрафной, откуда Пулишич пробил чётко под ближнюю штангу. Впрочем, на 34-й минуте Заха возродил интригу в матче, метров с 30-ти попав в правую девятку – 1:2!

На старте второго тайма игра была спокойной до 65-й минуты, когда Фрэнк Лэмпард провёл двойную замену. На поле появились Лофтус-Чик и Абрахам, которые уже на 71-й организовали третий гол "пенсионеров" – Рубен разогнал контратаку и отдал передачу на правый край штрафной, а Тамми нанёс удар точно в дальний угол. Впрочем, ровно через минуту Бентеке сократил отставание в счете в результате прорыва ван Анхольта и его передачи на линию вратарской – 2:3! Уже в компенсированное время "орлы" могли спастись от поражения, однако Данн с минимальной дистанции попал в штангу, а выход Заха один на один в последний момент ликвидировал Заха. Победа Челси.

Завершал игровой день поединок Арсенал – Лестер. На 21-й "канониры" сумели выйти вперед. Это Сака мастерски убрал защитника и отдал на дальнюю, которую в касание замкнул Обамеянг. Чуть позже, на 30-й хозяева имели еще одну прекрасную возможность забить. Сака вышел один на один с вратарем и пробил в левый нижний угол, однако удар был слишком слабым и голкипер выбил мяч на угловой.

Во втором тайме ситуация на поле несколько изменилась – "лисы" больше контролировали мяч. После просмотра VAR на 75-й Нкетия, который только что вышел на замену, получил прямую красную за грубый фол. Лондонцы остались в меньшинстве и Лестер сразу бросился в атаку. На 84-й Грей, в штрафной соперника, отдал передачу на дальнюю штангу, где Варди, который оказался быстрее защитника, в касание замкнул – 1:1. Последние минуты матча прошли в напряжении, но забить не удалось ни одной из команд.

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