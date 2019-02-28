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Челси – Тоттенхэм – 2:0 – видео голов и обзор матча

08:25 42 Читати українською
Челси – Тоттенхэм – 2:0 – видео голов и обзор матча
Челси – Тоттенхэм – 2:0 – видео голов и обзор матча

Челси убедительно одолел Тоттенхэм в лондонском дерби. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Англия, АПЛ, 28-й тур

Челси – Тоттенхэм – 2:0

Голы: Педро, 58, Триппьер, 85 (автогол)

Челси уверенно победил Тоттенхэм и выходит из кризиса за неделю до матча с Динамо

В первом тайме команды обменялись острыми выпадами, однако реализовать их не смогли. Во второй половине игры Челси увеличил натиск, дало свои плоды. Сначала Педро вывел хозяев вперед, а в конце матча Триппьер под прессингом соперника дал курьезную передачу на Льориса, который не имел шансов добраться до мяча. В итоге – уверенная победа Челси.

Англия28 турСтэмфорд Бридж (Лондон)

Челси - Тоттенхэм: Среда 27 февраля 2019

Челси
Матч окончен
2 : 0
Тоттенхэм
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