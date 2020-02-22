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Курьезный автогол Рюдигера в видеообзоре матча Челси – Тоттенхэм – 2:1

17:33 111 Читати українською
Курьезный автогол Рюдигера в видеообзоре матча Челси – Тоттенхэм – 2:1
Челси – Тоттенхэм – 2:1 – видео голов и обзор матча

Челси победил Тоттенхэм (2:1) в рамках 27-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Челси – Тоттенхэм.

15’ Оливье Жиру
48’ Маркос Алонсо
 
Антонио Рюдигер 89’
15’ Оливье Жиру
48’ Маркос Алонсо
89’ Антонио Рюдигер

Челси ударно начал игру и вышел вперед уже на 15 минуте. Стойка и Льорис спасали гостей в течение одной атаки, однако Жиру все же пробил соотечественника.

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Второй тайм также начался с успеха команды Лэмпарда. Баркли откатил мяч под удар Алонсо, который из-за пределов штрафной четко пробил в нижний правый угол. Тоттенхэм не мог ответить самостоятельно, но Кабальеро не сохранил ворота "сухими". Рюдигер неудачно подставился под прострел Ламелы, оформив курьезный автогол – 2:1.

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Челси Челси Англия Челси - Тоттенхэм Тоттенхэм Тоттенхэм Видеоновости
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