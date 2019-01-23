Челси – Тоттенхэм: прогноз на матч Кубка английской лиги

Челси и Тоттенхэм встретятся в ответном матче Кубка английской лиги. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Поединок Кубка английской лиги Челси – Тоттенхэм состоится 24 января в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Начало игры в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Челси – Тоттенхэм, прогноз букмекеров на матч Кубка английской лиги:

Британские букмекеры из конторы William Hill в этом матче отдают предпочтение Челси, а шансы на выход команд в финал Кубка английской лиги считает равными. Коэффициент на победу Челси в данном поединке составляет 1.60. На то, что "аристократы" выйдут в финал – 1.83.

Вероятный успех Тоттенхэма в этой игре оценивается баллом 5.50. На то, что подопечные Почеттино выйдут в финал, принимают ставки с коэффициентом 1.83.

Похожего мнения и в австрийской Bwin. Там на победу Челси в данном матче принимают ставки с коэффициентом 1.62. На "шпор" можно поставить с баллом 5.75. Ничья оценивается в 3.80.

Коэффициент на выход в финал подопечных Сарри составляет 1.87, на победу Тоттенхэма – 1.83.

Напомним, в первом матче Тоттенхэм обыграл Челси со счетом 1:0. Единственный гол забил Харри Кейн, который завтра не сыграет из-за травмы. Также "шпорам" не помогут Деле Алли, Сон и еще несколько футболистов.

К слову, победитель этого противостояния в финале Кубка английской лиги сыграет против Манчестер Сити, который в первом матче обыграл Бертон со счетом 9:0. Именно в той игре Александр Зинченко забил дебютный гол в составе Ман Сити.