Защитник Вулверхэмптона Макс Килман следующий сезон может начать в более статусной команде.

Летом Челси может потерять несколько игроков обороны свободными агентами, потому уже сейчас оценивает варианты усиления.

Килман может получить вызов в сборную Англии – раньше ему запретили играть за Украину

По информации talkSPORT, лондонцы планируют сделать предложение Вулверхэмптону по центрбеку Максу Килману. Следует заметить, что у 24-летнего защитника есть украинский паспорт, но он не может играть за нашу сборную из-за выступлений за футзальную команду Англии.

Челси придется выиграть конкуреницию у еще одного топ-клуба АПЛ. Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Юнайтед Ральф Рангник поражен прогрессом Макса Килмана и хотел бы видеть его на Олд Траффорд.

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