Товарищеский матч

Америка – Челси – 1:2

Голы: Джеймс, 60 (авт) – Вернер, 55, Маунт, 83

Поединок против Америки стал для Челси первым после смены владельца. Символично, что игра состоялась в США – на родине Тодда Бёли, купившего клуб у Романа Абрамовича.

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Первый тайм завершился без голов, а на 55-й минуте Тимо Вернер вывел лондонцев вперед, удачно сыграв на добивании. Но почти сразу недопонимание Риса Джейма и Беттинелли привело к пропущенному мячу. Защитник отдал пас киперу в створ ворот, а тот не достал мяч, который закатился в сетку.

Автором победного гола стал Мейсон Маунт, который из-за пределов штрафной классно пробил в угол ворот. Именно английский хавбек был признан лучшим игроком встречи. 2:1 – команда Тухеля выиграла первый поединок турне в США.

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