Челси этим летом готов мощно вложиться в свое защитное звено.

Лондонский клуб активно работает над трансферами Уэсли Фофана и Дензела Дюмфриса, информирует The Athletic.

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Стоимость дуэта может превысить 140 млн евро, но такие расходы не пугают Челси. Лестер установил астрономический ценник на 21-летнего Фофана – около 100 млн евро. Интер не горит желанием отпускать 26-летнего Дюмфриса, но 40 млн евро могут убедить "нерадзурри".

Добавим, что этим летом Челси уже успел оформить громкий трансфер в линию защиты. Лондонцы отдали 40 млн евро за лидера Наполи Калиду Кулибали.

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