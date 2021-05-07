Челси рассматривает возможность с возвращением Эдена Азара в Лондон, сообщает Abc.es.

Челси – Реал: Азар со смехом воспринял вылет мадридцев в шаге от финала Лиги чемпионов – странное поведение бельгийца

Реал решил избавиться от бельгийца после вылета из полуфинала ЛЧ от того же Челси. Источник утверждает, что Реал ожидает получить за бельгийца 50 млн евро. Для сравнения, два года назад мадридцы заплатили Челси за Азара 115 млн евро.

Азар не смог набрать оптимальную форму в Реале, игрок часто травмировался и не оправдал ожиданий руководства королевского клуба.

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