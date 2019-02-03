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Челси сразится с Реалом за Почеттино

11:40 48 Читати українською
Челси сразится с Реалом за Почеттино
Маурисио Почеттино и Маурицио Сарри / Фото standard

Главный тренер лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино стал целью для европейских грандов.

Руководство Челси хочет видеть Почеттино у руля клуба, сообщает Daily Express.

Почеттино может возглавить Манчестер Юнайтед летом 2019 года

Боссы "синих" недовольны результатами команды, и намерены уволить главного тренера Маурицио Сарри, если команда не попадет в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

Конкуренцию лондонцам в борьбе за аргентинского тренера составят Реал и Манчестер Юнайтед.

В текущем сезоне АПЛ после 25-ти туров Челси занимает 4-ю строчку турнирной таблицы.

Безідейність під виглядом філософії: чому Саррі може вилетіти з Челсі вже влітку?

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