Трогательный поступок от конкурентов Ливерпуля в АПЛ. Как сообщает The Athletic, Челси объявил, что использует часть премиальных за победу в Клубном чемпионате мира 2025 для финансовой помощи семье Диогу Жоты и Андре Силвы.

В июле Челси завоевал титул чемпиона мира среди клубов, разгромив ПСЖ со счетом 3:0 в финале. Победа принесла Челси ориентировочно 104,5 миллиона евро призовых. После этого клуб выделил фонд в размере 14,1 миллиона евро, который будет поровну распределен между игроками команды Энцо Марески, участвовавших в турнире. По общему решению клуба и футболистов, эту сумму передадут семье Жоты.

Напомним, нападающий Ливерпуля Диогу Жота и его брат Андре Силва, игрок португальского Пенафиела, погибли в результате автокатастрофы в испанской провинции Самора 3 июля, за десять дней до победы Челси в финале.

Ливерпуль уже анонсировал установку мемориальной скульптуры на стадионе Энфилд в память о Жоту, который забил 65 голов в 182 матчах за клуб. В сезоне 2025/26 игроки команды будут играть с эмблемой "Forever 20" на форме и куртках, а официальный благотворительный фонд клуба LFC Foundation запустит детскую футбольную программу с его именем.

В прошлом месяце Ливерпуль объявил, что номер 20 будет навсегда изъят из обращения на всех уровнях клуба в честь Жоты.

