Женская ЛЧ, 1/4 финала. Ответный матч

Челси – Манчестер Сити – 3:0 (первый матч – 0:2)

Голы: Балтимор, 14, Бьорн, 38, Рамирес, 43

Многие ожидали, что Челси даст себе шанс в этом противостоянии, но кто бы мог поспорить, что "синие" сотворят камбэк ещё к перерыву? После поражения со счётом 0:2 в первом матче лондонцы забили сопернику три мяча ещё в первом тайме. Более того, ещё в первой половине встречи у Рамирес был шанс забить четвёртый мяч, но "горожан" спасла Хиара Китинг. За всем этим действом наблюдал капитан мужской команды Челси Рис Джеймс.

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У Сити был целый второй тайм, чтобы забить хотя бы один мяч и перевести игру в дополнительное время. Но гости так и не сподобились это сделать. Что интересно, во время первого четвертьфинала болельщики Ман Сити при счёте 2:0 в пользу своей команды скандировали: "Можем ли мы играть с вами каждую неделю?" Челси дал ответ на поле.

В полуфинале лондонцы сыграют с Барселоной. Матчи этой стадии состоятся 19 и 26 апреля.