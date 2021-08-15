Последние препятствия в переговорах между клубами исчезли. Челси достиг желаемого, прописав в договоре право обратного выкупа нападающего. Тамми Абрахам перейдет в Рому на полноценной основе за 40 млн евро плюс бонусы, а летом 2023-го Челси может выкупить его обратно за 80 млн. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Сам английский форвард, который в сезоне 2020/21 выиграл с "пенсионерами" Лигу чемпионов, будет зарабатывать 5-6 млн евро за сезон, а его контракт будет рассчитан на 5 лет. Сегодня, 15 августа, Абрахам прилетит в Италию на медобследование, после чего о трансфере объявят официально.

В прошлом сезоне Тамми сыграл 32 матча во всех турнирах – 12 голов и 6 ассистов.

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