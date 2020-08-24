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Челси согласовал трансфер Хаверца за впечатляющую сумму, – СМИ

15:23 - Читати українською
Челси согласовал трансфер Хаверца за впечатляющую сумму, – СМИ
Кай Хаверц / Bild

Полузащитник Байера Кай Хаверц все ближе к переходу в лондонский Челси.

Челси договорился с Байером о трансфере Кая Хаверца за 80 млн евро и еще 20 млн в виде бонусов, информирует журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Отмечается, что предложение было сделано три дня назад, и леверкузенцы, как и Хаверц, дали согласие на переход своей звезды.

В сезоне 2019/20 Кай Хаверц провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.

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Трансферы Англия Кай Кай Хаверц Трансферы Челси Байер Байер Челси Челси
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