Челси согласовал трансфер Хаверца за впечатляющую сумму, – СМИ

Полузащитник Байера Кай Хаверц все ближе к переходу в лондонский Челси.

Челси договорился с Байером о трансфере Кая Хаверца за 80 млн евро и еще 20 млн в виде бонусов, информирует журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Отмечается, что предложение было сделано три дня назад, и леверкузенцы, как и Хаверц, дали согласие на переход своей звезды.

В сезоне 2019/20 Кай Хаверц провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал 9 результативных передач.

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