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Челси согласовал трансфер Чилвела с Лестером

11:38 - Читати українською
Челси согласовал трансфер Чилвела с Лестером
Бен Чилвел / Фото из открытых источников

Лондонский Челси получит серьезное усиление в линию защиты в ближайшее время.

Защитник Лестера Бен Чилвел подпишет 5-летний контракт с Челси в течение трех дней, информирует журналист Джон Перси.

Челси близок к рекордному трансферу Чилвелла

Сообщается, что стороны уже согласовали все детали. "Аристократам" такой трансфер обойдется в более чем 50 млн фунтов. В переходе заинтересован лично Фрэнк Лэмпард, который хотел подписать защитника любой ценой. Ранее была информация, что Лестер не готов продать свою звезду за менее чем 80 млн фунтов.

К слову, 23-летний англичанин провел 33 поединка в составе "лисиц" в прошлом сезоне, записав в свой актив 3 гола и 4 ассиста.

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