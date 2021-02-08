Челси договорился с Жеромом Боатенгом о будущем сотрудничестве, сообщает Todofichajes.

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Стороны согласовали детали личного контракта 32-летнего защитника, который должен присоединиться к лагерю лондонцев летом, когда его контракт с Баварией завершится. Жером уже имеет опыт выступления в АПЛ, в 2010-2011 годах немец защищал цвета Манчестер Сити.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Боатенг провел 17 матчей.

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