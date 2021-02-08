Челси согласовал трансфер Боатенга
19:31 - Читати українською
Защитник Баварии Жером Боатенг близок к возвращению в АПЛ.
Челси договорился с Жеромом Боатенгом о будущем сотрудничестве, сообщает Todofichajes.
Тухель не рассчитывает на Чилвелла – Челси летом отдал за него 50 млн евро
Стороны согласовали детали личного контракта 32-летнего защитника, который должен присоединиться к лагерю лондонцев летом, когда его контракт с Баварией завершится. Жером уже имеет опыт выступления в АПЛ, в 2010-2011 годах немец защищал цвета Манчестер Сити.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Боатенг провел 17 матчей.
Зінченко мчить до 3-го чемпіонства, екскапітан Маліновського карає за злочин, дива німецької трясовини – огляд вікенду
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter