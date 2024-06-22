Иан Маатсен достиг соглашения о трансфере в Астон Виллу. Игрок, который в прошлом сезоне, дошёл с Боруссией Д до финала Лиги чемпионов, обойдётся клубу из Бирмингема в 37,5 млн евро. Об этом информирует инсайдер Фабрицио Романо.

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Эту сумму получит Челси – контракт игрока принадлежит лондонскому клубу. Таким образом, Боруссии Д не остаётся ничего, кроме как зализывать раны. Немцы предложили Маатсену продолжить выступления в Дортмунде, но сам игрок выбрал вариант с возвращением в АПЛ. Тем более что Астон Вилла будет играть в Лиге чемпионов.

Напомним, что Иан получил место в составе сборной Нидерландов на Евро-2024 из-за большого количества травм в стане "оранье". Он отыграл "от звонка до звонка" в последнем финале ЛЧ, в котором Боруссия уступила Реалу со счётом 0:2.

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