Челси согласовал личный контракт Нкунку, рассчитанный до 2028 года, сообщает инсайдер Николо Скира.

Игрок сборной Франции прошел секретный медосмотр для перехода в Челси – трансфер должен состояться следующим летом

Отмечается, что лондонцы должны закрыть сделку в следующие несколько недель, поэтому уже зимой можно ожидать переход француза в АПЛ.

К слову, француз признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам прошлого сезона. В текущей кампании Кристофер сыграл в 12 матчах за РБ Лейпциг, отличившись 8 голами и 1 ассистом во всех турнирах.

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