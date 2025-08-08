Михаил Мудрик находится вне состава Челси из-за допинг-скандала. "Синие" искали замену украинцу и нацелились на вингера Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний аргентинец согласовал личные условия контракта с Челси. Он не рассматривал другие варианты для перехода. Отмечается, что переговоры с Манчестер Юнайтед о трансферной стоимости вингера начнутся в ближайшее время.

В прошлом сезоне Алехандро Гарначо провел за "красных дьяволов" 58 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Соглашение аргентинца с Манчестер Юнайтед действует до 2028 года. С клубом вингер выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

