Челси ведет переговоры с УЕФА по урегулированию ситуации с нарушением правил финансового фэйр-плей. Решение ожидается в середине мая, информирует журналист Бен Джейкобс. Стороны согласовали выплату 10 миллионов евро и продолжают продуктивные переговоры.

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"Синие" пытались уменьшить свои финансовые потери, включив в доходы продажи женской команды за 200 миллионов фунтов стерлингов и двух гостиниц за 76,5 миллиона фунтов стерлингов связанным компаниям.

Но УЕФА не признает такие внутренние транзакции как легитимные доходы, что привело к превышению допустимого ущерба в 200 миллионов евро на три года. Общие потери Челси за этот период составляют около 358 миллионов фунтов стерлингов, что значительно превышает установленный лимит.

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