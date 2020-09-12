Челси согласился выплатить 25 млн фунтов стерлингов за вратаря Эдуарда Менди, сообщает Daily Mail.

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Голкипер был отозван из тренировок после того как Ренн получил предложение от лондонцев, которая их удовлетворил. Стороны проводят последние переговоры перед тем, как Менди отправится в Лондон на медицинское обследование. Добавим, что трансфер сенегальца станет уже седьмым для английского клуба – до этого "синие" оформили трансферы Хаверца, Зиеша, Вернера, Тьягу Силвы, Сарра и Чилвела.

Ранее сообщалось, что Челси предложил за Менди 20 млн евро, но французский клуб хочет больше. Интересно, что Менди перешел в Ренн из Реймса только летом прошлого года за 4 миллиона евро. В сезоне 2019/20 вратарь провел 33 матча на клубном уровне и пропустил 31 гол (13 встреч – на ноль).

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