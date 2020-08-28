В планах лондонского клуба подписания еще трех новых игроков, информирует Evening Standard.

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Вскоре ожидается приход Тиагу Силвы на правах свободного агента. Также Челси близок к соглашению с Байером по Каю Хаверцу. Последним пазлом должен стать качественный голкипер, который заменит Кепу Аррисабалагу. Общая сумма расходов лондонцев на лето составит около 200 млн фунтов.

Напомним, ранее Челси подписал четырех новичков – Хакима Зиеша, Тимо Вернера, Бена Чилвелла и Маланга Сарра.

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