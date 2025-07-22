Руководство Челси активно работают не только над поиском новых талантов, но и над продажей тех, кто не понадобится Энцо Марески в новом сезоне.

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Как сообщает The Athletic, Челси даже решило снизить цену за Кристофера Нкунку, чтобы ускорить его уход. В январе "синие" оценивали француза в 65 миллионов евро, а сейчас около 50 млн. За Жоау Феликса лондонцы будут требовать аналогичную сумму.

Чтобы получить Ренату Вейгу Атлетико или Бавария, которые следят за игроком, должны выложить на стол не менее, чем 40 миллионов евро. По Рахима Стерлинга, то Челси согласится продать его за 20 млн.

Стоит заметить, что голкипер Майк Пендерс и защитник Мамаду Сарр проведут сезон 2025/26 в аренде в Страсбуре.

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