Челси сможет подписать Хаверца только при одном условии, – журналист

Лондонский Челси имеет хорошие шансы осуществить трансфер Кая Хаверца.

"Хаверц хочет покинуть Байер, поскольку клуб не квалифицировался в Лигу чемпионов.

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Поэтому Челси необходимо получить путевку в самый престижный европейский турнир, если лондонцы хотят его подписать", – отметил журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

Отметим, что Челси все еще находится в зоне Лиги чемпионов, имея 60 очков после 35 туров, но рискует не попасть туда, так как Лестер с 59 пунктами имеет игру в запасе, а Манчестер Юнайтед дышит в затылок, имея 58 зачетных баллов.

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